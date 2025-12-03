Disabilità la sfida di Monia Monni | Costruire una società che non lasci indietro nessuno
FIRENZE – “La persona al centro”. Non è una frase fatta. È la bussola che orienta le scelte della Regione. Lo ha ribadito l’assessora al diritto alla salute, Monia Monni, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. I numeri impongono responsabilità. In Toscana vivono circa 200mila persone con disabilità. Dietro le statistiche ci sono famiglie, storie e bisogni reali. “Il compito delle istituzioni è costruire risposte concrete”, ha spiegato Monni. L’obiettivo è garantire tre cose fondamentali: autonomia, inclusione e dignità. La strada è lunga, ma l’impegno è massimo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
