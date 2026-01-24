Incidente a Niardo morto Daniele Caratti Arrestato il 26enne alla guida dell’auto

Un incidente stradale a Niardo, in provincia di Brescia, ha causato la morte di Daniele Caratti, 27 anni. Alla guida dell’auto coinvolta, un uomo di 26 anni, è stato arrestato per guida sotto l’effetto di droga. L’incidente è avvenuto ieri sera, quando la Bmw si è schiantata contro un palo di cemento. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Niardo (Brescia), 24 gennaio 2026 - Guidava sotto l’effetto di droga il ragazzo di 26 anni al volante della Bmw che ieri sera si è schiantata contro un palo di cemento a Niardo in un tragico incidente dove ha perso la vita il 27enne Daniele Caratti. Test antidroga positivo. Il 26enne della Valle Camonica risultato positivo al test sulla droga è stato arrestato e portato in carcere con l' accusa di omicidio stradale. All'arrivo dei carabinieri l'automobilista ha dato in escandescenze e i militari sono stati costretti a bloccarlo utilizzando lo spray urticante. La vittima e i feriti. Ieri sera a Nardo, in provincia di Brescia, era alla guida di un'auto finita contro il muro di una casa e a bordo della quale c'era anche Daniele Caratti, il 27enne camuno di Cedegolo morto nell'impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

