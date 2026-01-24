Auto si schianta a bordo strada morto il 27enne Daniele Caratti | arrestato il guidatore sotto effetto di droga

Un incidente stradale nei pressi di Niardo, Brescia, ha causato la morte di Daniele Caratti, 27 anni. Il guidatore coinvolto è stato arrestato per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’accaduto ha portato alle autorità un caso di gravi conseguenze sulla sicurezza stradale, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e adottare comportamenti responsabili alla guida.

Si chiamava Daniele Caratti il 27enne morto in seguito a un incidente che si è verificato nei presso di Niardo (Brescia). Il 26enne che era alla guida è stato arrestato per omicidio stradale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente a Niardo, auto si schianta a bordo strada: muore un 27enneNella serata di venerdì 23 gennaio, un incidente stradale si è verificato a Niardo, in provincia di Brescia, con esito mortale.

