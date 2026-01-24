Schianto contro un palo | muore a 27 anni Daniele Caratti Arrestato l’amico alla guida

Nella serata di ieri a Niardo, si è verificato un grave incidente stradale in via Brendibusio, che ha causato la morte di Daniele Caratti, 27 anni. L’incidente, avvenuto intorno alle 20, ha coinvolto un veicolo finito contro un palo. L’amico alla guida è stato arrestato. La dinamica e le cause sono ancora al vaglio delle autorità.

Tragedia nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio, a Niardo. Daniele Caratti, 27 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto attorno alle 20 in via Brendibusio, a pochi metri dalla sua abitazione. Il giovane, residente a Cedegolo, viaggiava come passeggero su un’auto con tre amici. Il conducente, sottoposto ai test come da prassi, è risultato positivo agli stupefacenti. L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava percorrendo la strada quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente – un 26enne – ha perso il controllo del mezzo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

