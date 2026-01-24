Urbanistica il Riesame dissequestra la Torre Unico Brera | Riconosciuto l' operato in piena legalità

Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro della Torre Unico Brera a Milano, riconoscendo la legalità dell’operato. La decisione riguarda l’edificio residenziale in fase di costruzione in zona Brera, nel centro storico, e segna un aggiornamento importante sulla vicenda urbanistica che coinvolge la città. La sentenza sottolinea l’importanza di un’interpretazione corretta delle normative e delle procedure in ambito edilizio.

Milano, 24 gennaio 2026 – Si torna a parlare dell'inchiesta sull' urbanistica a Milano. Il Tribunale del Riesame, accogliendo il ricorso delle difese, ha annullato il decreto di sequestro preventivo della torre residenziale Unico-Brera, in costruzione in pieno centro storico in zona Brera, in via Anfiteatro. Urbanistica, costruttori al contrattacco: chiesto il dissequestro della torre Unico-Brera Il cantiere era stato sequestrato lo scorso dicembre in un'indagine con 27 indagati tra progettisti ed ex funzionari comunali per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso, uno dei filoni dell'inchiesta della Procura di Milano sulla gestione urbanistica della metropoli.

