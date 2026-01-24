inchiesta urbanistica il tribunale del riesame dissequestra il progetto dei rusconi in via anfiteatro

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto la dissequestrazione del progetto dei Rusconi in via Anfiteatro, annullando il sequestro preventivo della torre residenziale “Unico-Brera”. Questa decisione rappresenta un nuovo sviluppo nell’indagine urbanistica condotta nella città, approfondendo la situazione legale del progetto e le relative implicazioni per l’area interessata.

Nuovo capitolo nella maxi inchiesta sull’Urbanistica di Milano: il Tribunale del Riesame di Milano, accogliendo il ricorso delle difese, ha annullato il decreto di sequestro preventivo della torre residenziale “Unico-Brera”, in costruzione in pieno centro storico in zona Brera, in via Anfiteatro. Il cantiere era stato sequestrato lo scorso dicembre in un’indagine con 27 indagati per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. Era un sequestro che aveva posto molti interrogativi da subito, avendo avuto già un nulla osta dal Tar. Così nel loro ricorso le difese - tra cui gli avvocati Federico Papa, Fabio Todarello, Lodovico Mangiarotti e Michele Bencini - hanno evidenziato che il gip Mattia Fiorentini, che aveva accolto la richiesta dei pm Petruzzella, Filippini e Clerici, non si è «minimamente» preoccupato «di analizzare» le sentenze della «giustizia amministrativa», Tar e Consiglio di Stato, che avevano dichiarato «legittimo» il titolo edilizio di quel progetto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

