Inchiesta urbanistica a Milano | perché è stato sequestrato il nuovo progetto della torre Unico Brera

Feedpress.me | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’opera «innovativa, un design contemporaneo e razionale». Impresa Rusconi, che lo ha realizzato al civico 7 di via Anfiteatro su progetto dell’architetto Marco Cerri di Studio ArchiMI, presenta così "Unico - Brera", il cantiere sequestrato questa mattina dalla guardia di finanza nell’ambito delle inchieste della Procura di Milano sull'urbanistica. In tutto 27 appartamenti tra i 42 e i. 🔗 Leggi su Feedpress.me

