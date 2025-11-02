Nessuna efficacia drogante | il Riesame dissequestra 800 piante di canapa light
CAROVIGNO - Sono 800 le piante di cannabis sativa “light” dissequestrate in seguito a un'ordinanza del Riesame di Brindisi, alle quali vanno aggiunti tutti i beni restituiti a stretto giro di posta dalla procura. La difesa degli imprenditori titolari della società agricola Prk ha puntato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Piccolo spazio? Nessun problema. Un tappeto può ampliarlo, valorizzarlo, renderlo unico Non sottovalutare l’efficacia di un bel tappeto, al posto giusto! #BeCreative #InteriorDesignBari #ArredoCasa #DecorazioniCasa #DesignLover - facebook.com Vai su Facebook
“Nessuna efficacia drogante”: così la procura boccia il sequestro della canapa. E mina il decreto del governo Meloni - Prima i carabinieri tagliano e sequestrano le piante di canapa, malgrado i test rapidi indicano l’assenza di stupefacenti. Lo riporta ilfattoquotidiano.it