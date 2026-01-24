In valle si cercano nuovi infermieri indetto un concorso

La Valle del Vanoi e San Giuseppe di Primiero hanno indetto un concorso pubblico per l’assunzione di due infermieri a tempo indeterminato. Le risorse saranno impiegate nelle sedi di Canal San Bovo e Primiero San. Questa opportunità è rivolta a professionisti interessati a un impiego stabile nel settore dei servizi alla persona. Le candidature possono essere inviate secondo le modalità previste dai bandi pubblici.

Al via un concorso pubblico per assumere due infermieri a tempo indeterminato. A indirlo sono le APSP (Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona) Valle del Vanoi e San Giuseppe di Primiero che cercano due risorse da inserire nelle sedi situate nei comuni di Canal San Bovo e Primiero San.

