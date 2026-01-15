In Brianza si cercano infermieri | il concorso per 10 contratti a tempo indeterminato in ospedale
L'Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 10 infermieri a tempo indeterminato. Il bando, disponibile sul sito ufficiale dell’ospedale, fornisce tutte le informazioni necessarie sui requisiti e le modalità di partecipazione. Questa opportunità rappresenta un’occasione importante per professionisti del settore che desiderano lavorare in un contesto sanitario di riferimento in Brianza.
L’Irccs San Gerardo dei Tintori è alla ricerca di infermieri. Un bando, quello pubblicato sul sito del nosocomio monzese, che spiega nel dettaglio le caratteristiche dei professionisti ricercati.L’Irccs è alla ricerca di 10 infermieri che verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: In Brianza si cercano medici: il concorso per 3 posti negli ospedali di Monza e Brianza
Leggi anche: Concorso MiC 2025, pubblicato il bando per 1.800 assistenti a tempo indeterminato: domande fino al 10 gennaio 2026
In Brianza si cercano infermieri: il concorso per 10 contratti a tempo indeterminato in ospedale.
In Brianza si cercano infermieri: il concorso per 10 contratti a tempo indeterminato in ospedale - L’Irccs è alla ricerca di 10 infermieri che verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato. monzatoday.it
Infermieri. Al via maxi concorso per infermieri. Ecco come funzionerà - Pur essendo indetto per due posti richiesti dall'Aou Senese, il concorso darà origine ad una graduatoria a cui attingeranno tutte le Aziende del Sistema Sanitario della Toscana per le assunzioni nei ... quotidianosanita.it
La graduatoria del concorso per infermieri: 1.121 idonei pronti per l'assunzione - 121 professionisti pronti a essere assunti nei prossimi mesi in base ai fabbisogni delle aziende sanitarie locali. rainews.it
Bilocale o trilocale Cosa cercano oggi le coppie giovani in Brianza Bilocale o trilocale Nel mercato immobiliare di oggi la risposta non è più così scontata. Tra Merate e Calco, sempre più coppie giovani saltano il bilocale e puntano direttamente al triloca facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.