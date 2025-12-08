Ventisei nuovi infermieri | Bando di concorso al via

Ilgiorno.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventisei nuovi infermieri si sono laureati al corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, attivo da alcuni anni all’interno dell’Asst Rhodense. Per festeggiare il traguardo è stato organizzato una cerimonia nella sala Capacchione dell’ospedale di Rho, con una breve lectio magistralis sul tema "Gli ambiti di competenza, autonomia e responsabilità, degli infermieri di oggi" e la consegna del codice deontologico. Un momento importante per i neo laureati e per il corso di laurea che si conferma un’eccellenza per il territorio lombardo, con numeri in crescita, quest’anno infatti sono 39 le matricole iscritte al nuovo anno accademico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

