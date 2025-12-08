Ventisei nuovi infermieri si sono laureati al corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, attivo da alcuni anni all’interno dell’Asst Rhodense. Per festeggiare il traguardo è stato organizzato una cerimonia nella sala Capacchione dell’ospedale di Rho, con una breve lectio magistralis sul tema "Gli ambiti di competenza, autonomia e responsabilità, degli infermieri di oggi" e la consegna del codice deontologico. Un momento importante per i neo laureati e per il corso di laurea che si conferma un’eccellenza per il territorio lombardo, con numeri in crescita, quest’anno infatti sono 39 le matricole iscritte al nuovo anno accademico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ventisei nuovi infermieri: "Bando di concorso al via"