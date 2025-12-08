Ventisei nuovi infermieri | Bando di concorso al via
Ventisei nuovi infermieri si sono laureati al corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, attivo da alcuni anni all’interno dell’Asst Rhodense. Per festeggiare il traguardo è stato organizzato una cerimonia nella sala Capacchione dell’ospedale di Rho, con una breve lectio magistralis sul tema "Gli ambiti di competenza, autonomia e responsabilità, degli infermieri di oggi" e la consegna del codice deontologico. Un momento importante per i neo laureati e per il corso di laurea che si conferma un’eccellenza per il territorio lombardo, con numeri in crescita, quest’anno infatti sono 39 le matricole iscritte al nuovo anno accademico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
17.01.26 • Extra Class is OFFICIALLY BACK Nuovo anno, un nuovo capitolo, volti nuovi e tante nuove energie @alicerignanese @samuelino.aantinelli @carlotta_de_panfilis @camilla_vaccaroo @fra.carratu Prenotazioni in DM fino ad esaurimento posti! - - facebook.com Vai su Facebook
Ventisei nuovi infermieri: "Bando di concorso al via" - Ventisei nuovi infermieri si sono laureati al corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, attivo ... Come scrive ilgiorno.it
Sanità: 26 nuovi infermieri laureati in ASST Rhodense - Ventisei nuovi infermieri si sono laureati al corso di laurea dell’Università Statale di Milano presente in ASST Rhodense. Lo riporta legnanonews.com
Concorso per 1000 infermieri Regione Puglia 2025: Bando, domanda e tutte le informazioni - È stato indetto il concorso della Regione Puglia per la copertura di 1000 posti di lavoro come infermiere. Secondo ticonsiglio.com