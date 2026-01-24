In vacanza con la bici lontano dal freddo

Durante l'inverno, mantenere attiva la passione per la bicicletta permette di godere dei paesaggi senza affrontare il freddo eccessivo. Pedalare anche in questa stagione contribuisce a conservare la forma fisica, favorendo un equilibrio tra esercizio e benessere. Scoprire itinerari adatti e praticare con attenzione aiuta a vivere vacanze in bici lontano dal freddo, mantenendo le gambe allenate e pronti per le stagioni più calde.

Anche durante l'inverno è importante "mantenere la gamba", specie dopo la fatica che si è fatta durante le altre stagioni. Per gli amanti del cicloturismo dalare in casa sulla cyclette o sui rulli può essere utile, ma poterlo fare all'aria aperta rimane la soluzione migliore e per chi non sopporta il freddo l'unica alternativa è una bella vacanza sui pedali. Tra le mete più ambite, nella classifica stilata dagli esperti della Fiera del Cicloturismo di Padova appuntamento d'obbligo per tutti gli appassionati dal 27 al 29 marzo, c'è la Sicilia che promette divertimento e percorsi indimenticabili anche per i neofiti.

