Totti in vacanza negli Usa lontano dai guai giudiziari la gaffe della compagna Noemi Bocchi che sbaglia monumento – La foto

È la passione per il padel a portare Francesco Totti di nuovo negli Stati Uniti. Un viaggio che, dopo Miami, continua a New York e Washington assieme alla compagna Noemi Bocchi. Con lei l’ex capitano della Roma prova a tenersi lontano, almeno dal punto di vista geografico, dai guai giudiziari che accompagnano la coppia. Entrambi sono indagati per abbandono di minore, dopo la denuncia di Ilary Blasi. A Roma resta aperto il fronte legato alla vicenda: l’accusa è di aver lasciata sola in casa per tre ore la figlia più piccola dell’ex calciatore la sera del 26 maggio 2023. La procura ha chiesto l’archiviazione per Totti, Bocchi e la tata coinvolta, ma i legali di Blasi hanno contestato la richiesta depositando nuovi elementi, tra cui una chat WhatsApp in cui la conduttrice contesta all’ex marito di essere uscito lasciando la bambina da sola. 🔗 Leggi su Open.online

