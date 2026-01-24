Imprese Marche torna il segno più Ma crescita fragile

Da ilrestodelcarlino.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre anni di calo, le imprese nelle Marche registrano un segno più. Nel periodo 2022-2024, si osserva una ripresa, sebbene ancora fragile. Questo trend rappresenta un segnale di stabilità, ma richiede attenzione per consolidare la crescita a lungo termine.

Dopo tre anni consecutivi di saldo negativo (2022-2024), nelle Marche torna a crescere il numero di imprese. Al 31 dicembre, secondo i dati di Unioncamere-Infocamere, se ne contano 145.279, di cui 130.880 attive. Nel 2025 si sono registrate 7.581 iscrizioni a fronte di 7.184 cessazioni, determinando un saldo positivo di 397 imprese e un tasso di crescita dello 0,27%. Il risultato è dovuto specie alla decisa riduzione delle cessazioni (-8,3%), a fronte di iscrizioni rimaste stabili sul 2024, ma il confronto col dato nazionale evidenzia un divario ancora significativo: in Italia il tasso di crescita nel 2025 è dello 0,96%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

Leggi anche: Agenas, le Marche tra cura e ritardi: bene l’infarto, ma la rete post-acuta resta fragile

Leggi anche: Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Rimini, “Pronti a un biennio di crescita ridotta Ma imprese più solide”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Girl auctioned as merchandise, CEO bought her for 300 million and took her home to cherish.

Video Girl auctioned as merchandise, CEO bought her for 300 million and took her home to cherish.

Argomenti discussi: Imprese, nelle Marche torna il segno più ma a Pesaro la crescita resta debole; Zes unica per le Marche: a Tolentino l'incontro di presentazione per imprese e territori; Imprese nelle Marche: più aperture che chiusure. Tranne che a Fermo, peggior provincia della regione; Per le imprese nelle Marche torna il segno positivo, +397 imprese nel 2025.

imprese marche torna ilPer le imprese nelle Marche torna il segno positivo, +397 imprese nel 2025Al 31 dicembre 2025 nelle Marche si contano 145.279 imprese registrate, di cui 130.880 attive, secondo i dati Movimprese di Unioncamere-Infocamere. Nel corso dell'anno si sono registrate 7.581 nuove i ... ansa.it

imprese marche torna ilImprese nelle Marche: nel 2025 torna il segno positivo, ma la crescita resta contenuta. I dati Movimprese di Unioncamere-InfocamereAl 31 dicembre 2025 nelle Marche si contano 145.279 imprese registrate, di cui 130.880 attive, secondo i dati Movimprese di Unioncamere-Infocamere. Nel corso dell’anno si sono registrate 7.581 nuove ... picenotime.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.