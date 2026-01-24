Imprese Marche torna il segno più Ma crescita fragile

Dopo tre anni di calo, le imprese nelle Marche registrano un segno più. Nel periodo 2022-2024, si osserva una ripresa, sebbene ancora fragile. Questo trend rappresenta un segnale di stabilità, ma richiede attenzione per consolidare la crescita a lungo termine.

Dopo tre anni consecutivi di saldo negativo (2022-2024), nelle Marche torna a crescere il numero di imprese. Al 31 dicembre, secondo i dati di Unioncamere-Infocamere, se ne contano 145.279, di cui 130.880 attive. Nel 2025 si sono registrate 7.581 iscrizioni a fronte di 7.184 cessazioni, determinando un saldo positivo di 397 imprese e un tasso di crescita dello 0,27%. Il risultato è dovuto specie alla decisa riduzione delle cessazioni (-8,3%), a fronte di iscrizioni rimaste stabili sul 2024, ma il confronto col dato nazionale evidenzia un divario ancora significativo: in Italia il tasso di crescita nel 2025 è dello 0,96%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Imprese, nelle Marche torna il segno più ma a Pesaro la crescita resta debole; Zes unica per le Marche: a Tolentino l'incontro di presentazione per imprese e territori; Imprese nelle Marche: più aperture che chiusure. Tranne che a Fermo, peggior provincia della regione; Per le imprese nelle Marche torna il segno positivo, +397 imprese nel 2025.

