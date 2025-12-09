Agenas le Marche tra cura e ritardi | bene l’infarto ma la rete post-acuta resta fragile

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, martedì 9 dicembre 2025 - Le Marche entrano nella fotografia sanitaria del Programma Nazionale Esiti 2025 di AGENAS (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) con un profilo sfaccettato, fatto di eccellenze d’impatto immediato e zone d’ombra nei percorsi lungo termine. Una sanità regionale che cura bene l’urgenza, ma che fatica a mantenere la stessa performance nel recupero e nella continuità assistenziale. La prima buona notizia arriva dal trattamento dell’infarto: la Regione si colloca tra quelle con mortalità a 30 giorni più bassa della media nazionale, una posizione che il report colloca accanto a Toscana e Umbria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

agenas le marche tra cura e ritardi bene l8217infarto ma la rete post acuta resta fragile

© Ilrestodelcarlino.it - Agenas, le Marche tra cura e ritardi: bene l’infarto, ma la rete post-acuta resta fragile

Marche, Agenas: regione virtuosa nella risposta a ictus, trauma ed emergenze

Sanità, per l'Agenas Torrette al top ma nelle Marche ci sono ospedali che avanzano. Ecco quali

agenas marche cura ritardiSanità, report Agenas: la lista dei migliori ospedali d’Italia, due su 10 rimandati. Forte divario Nord-Sud - Sud, migliora il quadro generale ma restano criticità in diverse regioni ... ilfattoquotidiano.it scrive