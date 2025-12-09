Agenas le Marche tra cura e ritardi | bene l’infarto ma la rete post-acuta resta fragile
Ancona, martedì 9 dicembre 2025 - Le Marche entrano nella fotografia sanitaria del Programma Nazionale Esiti 2025 di AGENAS (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) con un profilo sfaccettato, fatto di eccellenze d’impatto immediato e zone d’ombra nei percorsi lungo termine. Una sanità regionale che cura bene l’urgenza, ma che fatica a mantenere la stessa performance nel recupero e nella continuità assistenziale. La prima buona notizia arriva dal trattamento dell’infarto: la Regione si colloca tra quelle con mortalità a 30 giorni più bassa della media nazionale, una posizione che il report colloca accanto a Toscana e Umbria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Marche, Agenas: regione virtuosa nella risposta a ictus, trauma ed emergenze
Sanità, per l'Agenas Torrette al top ma nelle Marche ci sono ospedali che avanzano. Ecco quali
#RU486 in tutti gli ospedali e consultori delle Marche? Bene, ma porte chiuse nei consultori alle associazioni “pro vita”. CGIL, CISL e UIL Marche accolgono positivamente la volontà dell’Assessore alla Salute Calcinaro di estendere l’utilizzo della RU486 su tut - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, report Agenas: la lista dei migliori ospedali d’Italia, due su 10 rimandati. Forte divario Nord-Sud - Sud, migliora il quadro generale ma restano criticità in diverse regioni ... ilfattoquotidiano.it scrive
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it