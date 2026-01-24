Impresa storica di Giovanni Franzoni | vince la libera di Kitzbuhel | Le lacrime per l' amico Matteo morto un anno fa in Cile

Giovanni Franzoni, impresa storica a Kitzbühel, ha conquistato la vittoria nella libera, precedendo di soli 7 centesimi Odermatt e Schieder. L'atleta bresciano, 25 anni, ha dedicato la vittoria al suo amico Matteo Franzoso, scomparso un anno fa durante un allenamento in Cile, definendolo la sua guida morale. Un risultato che unisce sport e emozioni profonde, segnando un momento importante nella sua carriera.

Grande prestazione degli azzurri nella discesa libera di Kitzbuhel, la più prestigiosa di Coppa del mondo. Ma soprattutto eccezionale prova di Giovanni Franzoni che ha vinto per la prima volta la prova austriaca che «laurea» il miglior discesista dell'anno (anche se quest'anno c'è anche la prova olimpica). Secondo tempo per lo svizzero Odermatt, terza piazza per il francese Muzaton e quarto posto l'altro azzurro Florian Schieder. Ci sono poi tra i migliori anche Dominik Paris, arrivato settimo e Mattia Casse, giunto undicesimo. Franzoni, dopo aver centrato la prima vittoria in carriera nel Superg di Wengen oggi ha fatto segnare la sua prima vittoria in discesa libera.

