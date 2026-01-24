Dopo il suicidio di Paolo Mendico, l’Ufficio scolastico regionale ha adottato misure disciplinari nei confronti di altri due docenti dell’Istituto Pacinotti di Fondi. Per la preside, sono stati disposti tre giorni di sospensione con decurtazione dello stipendio, mentre per la vicepreside e la responsabile della succursale sono state decurtate rispettivamente venti e dieci giorni. Le decisioni riflettono l’attenzione delle autorità sulle responsabilità e sulle condizioni lavorative nel contesto scolastico

Oltre ai tre giorni di sospensione, con decurtazione dello stipendio, per la preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi (Latina), l’Ufficio scolastico regionale ha comminato venti giorni per la vicepreside e dieci per la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano. La contestazione degli addebiti, secondo il sindacato DirigentiScuola, sarebbe stata mandata alla preside prima dell’inizio della visita ispettiva, dunque poche ore dopo il fatto, mentre alle due insegnanti è arrivata a ottobre, dopo l'accertamento ispettivo. In ogni caso, per il presidente del sindacato, Attilio Fratta, «non è né giusta, né legittima. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il suicidio di Paolo Mendico, misure per altri due docenti

Morte Paolo Mendico, provvedimenti anche per due docentiSono stati adottati provvedimenti nei confronti di due docenti, oltre che della preside dell'istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, collegati al caso di Paolo Mendico, 14enne che si è tolto la vita poche ore dopo il rientro in classe.

Suicidio Paolo Mendico, sospese anche due insegnanti. Il sindacato contesta il provvedimento alla presideA seguito del suicidio di Paolo Mendico, sono stati sospesi anche due insegnanti, mentre il sindacato ha contestato il provvedimento alla dirigente scolastica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il suicidio di Paolo Mendico, la preside sospesa per tre giorni; Paolo Mendico, sospese per 20 giorni la vicepreside e dieci la prof. Il papà: dovevano licenziarle; I diari di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: le ripetizioni che costavano troppo e le parole della prof. La preside sospesa per tre giorni; Fondi, tre giorni di sospensione per la preside della scuola dell'alunno suicida.

Paolo Mendico, il 14enne suicida a Latina. Sanzione lieve alla preside: tre giorni di sospensioneTre giorni di sospensione per non aver gestito in maniera adeguata i problemi di bullismo collegati al caso di Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma ... ilmattino.it

Il diario di Paolo Mendico, 14enne che si è tolto la vita: «Anche la professoressa mi bullizza davanti alla classe»In quelle pagine parlava del bullismo subito a scuola e della sensazione di essere rimasto solo: quegli appunti sono entrati nell’inchiesta per istigazione al suicidio e potrebbero diventare uno degli ... vanityfair.it

Suicidio di Paolo Mendico: non solo nei confronti della preside ma anche di altri due docenti - la vicepreside e la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano dell'Istituto superiore Pacinotti di Fondi - sono stati presi provvedimenti a seguito del sui - facebook.com facebook

Suicidio di Paolo Mendico, sospesa la dirigente scolastica x.com