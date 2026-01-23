Morte Paolo Mendico provvedimenti anche per due docenti

Sono stati adottati provvedimenti nei confronti di due docenti, oltre che della preside dell'istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, collegati al caso di Paolo Mendico, 14enne che si è tolto la vita poche ore dopo il rientro in classe. La vicenda ha suscitato attenzione sul clima scolastico e sulle misure di supporto agli studenti.

