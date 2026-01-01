Tra reel e social la comunicazione delle Gen Z e Alpha è immediata ma non superficiale come sembra

La comunicazione tra le generazioni più giovani si svolge spesso attraverso reel e social, strumenti veloci e diretti. Tuttavia, dietro a messaggi brevi come “noi”, “sì” o “ovvio”, si cela una volontà di mantenere legami autentici e significativi. In un mondo frenetico, anche poche parole possono trasmettere molto, contribuendo a creare un rapporto sincero e immediato.

“Noi”, “ovvio”, “sì”, “eccoci”, “palese”. Anche poche sillabe bastano per mantenere vivo un legame, soprattutto quando abbiamo poco tempo a disposizione. I social network hanno modificato il nostro modo di comunicare, specialmente con gli amici. Abbiamo sempre più persone con cui stare in contatto, ma sempre meno occasioni per farlo. “Inviamo video e meme per comunicare come ci sentiamo, se abbiamo vissuto una situazione simile a quella rappresentata, per strappare una risata, per comunicare i propri gusti ma soprattutto per ‘sintonizzarci' con i nostri interlocutori”, dicono gli psicoterapeuti Michele Spaccarotella, autore del libro “Il Piacere Digitale“ e co-host del podcast “Sentimen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

