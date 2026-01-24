Dopo mesi di attesa e test limitati, anche Threads ha deciso di integrare la pubblicità nella sua piattaforma. Questa evoluzione riflette le mutate strategie delle reti sociali, dove la monetizzazione diventa elemento centrale per sostenere lo sviluppo e offrire servizi maggiormente personalizzati agli utenti. L’introduzione degli annunci rappresenta un passo importante per il social, segnando il passaggio da un modello privato a uno più orientato al business.

Dopo mesi di indiscrezioni e test limitati, anche Threads entra ufficialmente nell’era della pubblicità. Secondo quanto riportato da Ansa, il social network di Meta, nato come alternativa diretta a X, inizierà a mostrare annunci a tutti gli utenti a livello globale a partire dalla settimana del 26 gennaio. Una svolta strategica che segna la fine di una delle principali differenze tra Threads e le altre grandi piattaforme social, fino a oggi prive di interruzioni pubblicitarie nel . L’annuncio è arrivato direttamente da Meta, che ha spiegato come l’introduzione degli ads rappresenti un passaggio naturale per una piattaforma ormai matura. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il social senza pubblicità non esiste più: anche Threads si arrende agli annunci

