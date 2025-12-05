Anche il ghiacciaio più famoso della Patagonia si arrende al cambiamento climatico
Fino a questo momento è stata un'eccezione di fronte all'emergenza climatica, ma ora anche il Perito Moreno in Patagonia rischia di scomparire. Il famoso ghiacciaio al confine tra Argentina e Cile - in una zona a lungo contesa tra i due Paesi soprattutto all'inizio del secolo scorso - era considerato un'anomalia: invece che sciogliersi come tutti gli altri, addirittura avanzava. Fenomeno questo dovuto non solo alla cattura della neve proveniente dai ghiacciai vicini, ma anche per il suolo roccioso alla sua base, che per decenni gli ha garantito grande stabilità. "Tuttavia, dal 2020, in alcune parti della parete del ghiacciaio si sono iniziati a vedere segni di ritiro", afferma allarmato il glaciologo argentino Lucas Ruiz che nell'ultimo periodo ha constatato un peggioramento preoccupante del fenomeno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un confronto terrificante Ecco il ghiacciaio Muir in Alaska: agosto 1941, in basso, a confronto con agosto 2004, in alto. Foto terrificanti che mostrano il prima e il dopo, una chiara ed evidente prova del cambiamento climatico (repentino di origine antropica). C'è - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza clima, rischia il più celebre ghiacciaio in Argentina - L'imponente ghiacciaio Perito Moreno, un vero e proprio monumento naturale che costituisce oggi la maggiore attrazione turistica della Patagonia argentina, affronta seri rischi a causa del cambiamento ... Segnala ansa.it