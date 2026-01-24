Il Ranghiasci riapre sabato 31 Novità e progetti

Il Parco Ranghiasci di Gubbio riapre al pubblico sabato 31 gennaio, dopo una fase di lavori finalizzati alla messa in sicurezza delle alberature. La riapertura segna l’inizio di nuovi progetti e iniziative per valorizzare questo spazio verde, importante punto di incontro e relax per la comunità. Un’occasione per riscoprire il parco e il suo patrimonio naturale, con attenzione alla sicurezza e alla tutela ambientale.

GUBBIO – Parco Ranghiasci riaprirà ufficialmente al pubblico sabato 31 gennaio, dopo un periodo di chiusura resosi necessario per interventi di messa in sicurezza legati alle condizioni delle alberature. Un passaggio atteso, che consente di restituire alla città uno dei suoi luoghi più suggestivi, oggi nuovamente fruibile in condizioni di piena sicurezza e con scorci paesaggistici in parte inediti. La riapertura arriva al termine di un'accurata ricognizione fitosanitaria condotta dall'agronomo Mauro Frattegiani, che ha analizzato lo stato di salute di 520 alberi, individuando puntualmente le situazioni di rischio.

