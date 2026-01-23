Gubbio | il Parco Ranghiasci riapre il 31 gennaio dopo lavori di messa in sicurezza

Il Parco Ranghiasci di Gubbio riapre al pubblico sabato 31 gennaio, dopo un periodo di chiusura per lavori di messa in sicurezza delle alberature. Gli interventi hanno garantito un ambiente più sicuro e fruibile per visitatori di tutte le età. La riapertura segna il ritorno di uno degli spazi verdi più apprezzati della città, offrendo nuovamente un luogo di relax e natura per la comunità.

Sabato 31 gennaio il Parco Ranghiasci tornerà accessibile al pubblico, dopo un periodo di chiusura necessario per interventi di messa in sicurezza delle alberature. La riapertura restituisce alla città di Gubbio ( Perugia ) uno dei suoi luoghi simbolo, oggi più sicuro e arricchito da nuovi scorci paesaggistici. Il lavoro di ricognizione fitosanitaria ha interessato 520 alberi, analizzati e censiti singolarmente, consentendo interventi mirati per la rimozione delle situazioni di rischio. Due novità guardano ora al futuro del parco: Finanziamento FAI “I Luoghi del Cuore” 2025: il progetto del Comune di Gubbio è stato premiato e finanziato con 25 mila euro, unico in Umbria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Parco Ranghiasci riapre il 31 gennaio: al via una nuova fase di tutela e valorizzazione; Gubbio, il 31 gennaio riapre Parco Ranghiasci. Unico sito in Umbria per i contributi FAI; Parco Ranghiasci tornerà a splendere, il Luogo del Cuore di Gubbio vince bando FAI; Gubbio, parco Ranghiasci riapre a fine mese: Partiti i lavori nel Villino.

