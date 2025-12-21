Nella serata di sabato 20 dicembre 2025, Rai1 ha registrato ottimi ascolti grazie alla finale di Ballando con le Stelle, conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La trasmissione ha conquistato un pubblico ampio, mantenendo una posizione di rilievo nel prime time. Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025. Ballando conquista il sabato sera ascolti fino al 31,7%.

Nella serata di sabato 20 dicembre 2025, Rai1 ha festeggiato il grande successo della finale di Ballando con le Stelle, vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Dopo il segmento Tutti in Pista, visto da 3.911.000 spettatori (21,7%) dalle 21:36 alle 22:37, il talent show ha intrattenuto 3.189.000 spettatori pari al 31,7% di share fino all’1:56. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto 1.689.000 spettatori (13,4%). Rai2 con S.W.A.T. ha raggiunto 641.000 spettatori (3,6%), mentre su Italia1 Shrek ha intrattenuto 965.000 spettatori (5,6%). Rai3 con Indovina Chi Viene a Cena ha totalizzato 795. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

