Il racconto di Jannik Sinner | Prima le gambe poi le braccia | crampi ovunque Sono stato fortunato

Jannik Sinner ha rischiato che il suo Australian Open 2026 finisse al terzo turno. Nel quarto gioco del terzo set contro l’americano Eliot Spizzirri è stato infatti colpito dai crampi, paralizzandosi e non riuscendo quasi più a muoversi. L’epilogo più amaro sembrava ad un passo. Poi il colpo di fortuna: il grado della Extreme Heat Policy, in vigore dal 2019, ha raggiunto il livello 5 (lo decide un algoritmo che tiene conto di diversi fattori, tra cui temperatura, umidità e vento). Questo, da regolamento, porta all’interruzione del match, con successiva chiusura del tetto. L’italiano ha beneficiato della pausa, assumendo integratori che, pian piano, gli hanno consentito di ritrovare una condizione accettabile, sufficiente per imporsi per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in ben 3 ore e 45 minuti di una drammatica partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

