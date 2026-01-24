Dopo una vittoria in quattro set contro Spizzirri, Jannik Sinner ha condiviso le sue impressioni, spiegando di aver affrontato crampi in tutto il corpo. Nonostante le difficoltà fisiche, il tennista si è dimostrato calmo e determinato, sottolineando di aver avuto fortuna nel superare un momento complicato. La sua prestazione testimonia la sua resilienza e il continuo impegno nel migliorare le proprie prestazioni sul campo.

Una partita incredibile, che sembrava persa con Jannik Sinner in preda ai crampi nel terzo set. Poi la pausa per la regola del calore che fa interrompere il gioco, la chiusura del tetto della Rod Laver Arena, e la svolta. Jannik Sinner è agli ottavi dopo una drammatica partita vinta in quattro set 4-6 6-3 6-4 6-4 - sullo statunitense Spizzirri. "Per prima cosa voglio cominciare con i complimenti a Spizzirri - ha detto Sinner nell'intervista in campo -, è un giocatore incredibile. Ha dimostrato che potrà avere una grande stagione e glielo auguro". Jannik ha poi raccontato dei problemi fisici per il caldo: "Oggi ho fatto molto fatica fisicamente - ha detto -.

© Gazzetta.it - Sinner: "Avevo crampi in tutto il corpo, ma sono rimasto calmo e sono stato fortunato"

