Cosa é successo a Sinner contro Spizzirri | crampi ovunque match quasi perso poi l’interruzione

Durante il terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha affrontato notevoli difficoltà a causa di crampi diffusi, rischiando di perdere il match contro Spizzirri. Tuttavia, un’interruzione ha dato al tennista italiano la possibilità di recuperare, trasformando una situazione critica in un'occasione per rimanere in gara. La partita rimane aperta, e il risultato finale è ancora da definire.

Si sta trasformando in un incubo il match di terzo turno degli Australian Open per Jannik Sinner, ma il numero due del mondo potrebbe aver appena avuto un colpo di fortuna decisamente importante. La partita tra il numero due del mondo e l’americano Eliot Spizzirri, infatti, è stata momentaneamente sospesa perchè si è raggiunto un livello troppo alto di caldo e per la nuova regola della heat policy il match deve essere interrotto e ricominciare con il tetto chiuso. Si parlava di colpo di fortuna, perchè Sinner era in preda completamente ai crampi e faceva fatica decisamente a muoversi. L’altoatesino aveva chiesto l’intervento del medico al termine del terzo game per quello che sembrava un problema al polpaccio, ma successiva si è capito che stavano arrivando i crampi al bi-campione di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner bloccato dai crampi e in difficoltà con Spizzirri, ma il match viene sospeso!Nel terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha incontrato difficoltà a causa di crampi durante il match contro Spizzirri, che è stato temporaneamente sospeso.

Sinner, problemi contro Spizzirri: crampi agli Australian OpenDurante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha affrontato problemi di crampi nel match contro Eliot Spizzirri, disputato il 24 gennaio.

