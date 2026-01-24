Delcy Rodríguez racconta le pressioni ricevute dopo la cattura di Maduro, evidenziando le minacce di Trump. Secondo la dirigente venezuelana, sin dal momento dell’arresto del presidente, sono state avanzate richieste urgenti e minacce di violenza nei confronti di lei e altri leader politici. Questa testimonianza offre uno sguardo sulle tensioni e le strategie di pressione internazionali in contesti di crisi politica.

“Le minacce sono venute dal primo minuto in cui hanno sequestrato il presidente. Hanno dato a Diosdado, a Jorge e a me 15 minuti per rispondere, se no ci avrebbero ammazzato”. Con la voce rotta, la vicepresidente e presidente a interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha spiegato il motivi per cui in questo momento lei, il fratello presidente dell’Assemblea Nazionale e il ministro dell’Interno Cabello stanno obbedendo a Trump, in un video che è stato fatto filtrare da un gruppo di giornalisti che si firma come "La hora del Venezuela" in un articolo rilanciato anche dal Guardian. Donald Trump sull'Air Force One ha ribadito che secondo lui “in questo momento” Delcy Rodríguez starebbe “mostrando una leadership molto forte”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il racconto di Delcy Rodríguez sulle "minacce" di Trump dopo la cattura di Maduro

