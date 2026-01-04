Delcy Rodríguez è attualmente al vertice del governo venezuelano, assumendo le funzioni di leader dopo la cattura di Nicolás Maduro. La situazione politica in Venezuela si è intensificata con l’intervento delle forze americane, che hanno portato a un cambio di leadership. La sua nomina rappresenta un momento cruciale in un contesto di crisi istituzionale, segnando un punto di svolta in una delle più complesse crisi politiche del paese.

Il Venezuela sta attraversando una crisi istituzionale senza precedenti. Sabato mattina, le forze speciali americane hanno condotto un’operazione militare a Caracas che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores. I due sono stati trasferiti negli Stati Uniti e ora si trovano a New York, dove dovranno affrontare accuse federali di narcotraffico e terrorismo. In base alla costituzione venezuelana (articoli 233 e 234), quando il presidente non può esercitare le sue funzioni, i poteri passano automaticamente al vicepresidente esecutivo. Così Delcy Rodríguez, 56 anni, si è trovata a guidare il paese nel momento più delicato della sua storia recente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Delcy Rodríguez, la donna che ora guida il Venezuela dopo la cattura di Maduro

Leggi anche: Chi è Delcy Rodríguez, la nuova leader del Venezuela dopo la cattura di Maduro

Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la ‘tigre’ vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump dice que EE.UU tomara el control de Venezuela hasta que sea posible una transición