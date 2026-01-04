Chi è Delcy Rodríguez la nuova leader del Venezuela dopo la cattura di Maduro

Delcy Rodríguez, nuova leader del Venezuela dopo la cattura di Maduro, ha 56 anni ed è figlia di un guerrigliero marxista. Figura chiave nel chavismo, combina fedeltà ideologica a pragmatismo economico e abilità diplomatiche. La sua leadership segna un momento importante nel panorama politico venezuelano, evidenziando un equilibrio tra le radici ideologiche e le esigenze di gestione del paese.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.