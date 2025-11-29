La Fp Cgil Agrigento sceglie Caterina Tusa | è lei la nuova segretaria generale

Caterina Tusa è stata eletta segretaria generale della Fp Cgil Agrigento. L’annuncio è arrivato al termine dell’assemblea territoriale che ha sancito il passaggio di testimone con Enzo Iacono, giunto alla conclusione dei due mandati previsti dallo Statuto. Tusa, già segretaria regionale e in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

