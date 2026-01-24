Il mio fantasy ’Tears’ finalmente in libreria

Da oggi c’è un po’ di Forlì nelle librerie di tutta Italia. È uscito, infatti, il fantasy ‘ Tears ’ del 17enne Mattia Guberti, studente del liceo ’Morgagni’ che sarà presentato oggi alle 17 a Casa La Corte (via Enrico Mattei 2E, Forlì). Una passione per la lettura fin da bambino, un podcast dedicato al mondo dell’editoria, ‘MattigBooks’, e adesso la prima pubblicazione. Lo scorso giugno, Guberti ha deciso di lanciare una raccolta fondi online su BookABook, progetto pensato appositamente per gli scrittori emergenti. Il numero minimo di copie richieste dal sito, grazie a più di duecento donazioni, è stato raggiunto, ottenendo così la pubblicazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

