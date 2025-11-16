A Rimini spunta un rifugio incantato Questo è il mio bar a tema fantasy | qui si entra in un universo parallelo

Riminitoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Animondix e già dal nome è possibile intuire che non punta a essere un bar qualsiasi. Come spiega a RiminiToday Emily Donadei, titolare insieme al fratello Francesco del locale inaugurato lo scorso 3 novembre in zona Cantinette, la sua attività ha un'identità ben precisa. Un'identità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Rimini, frenata nella trattativa per la cessione del club: spunta Di Matteo - com l’incontro tenutosi ieri a pranzo non ha prodotto passi avanti significativi: la Building Company, ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Rimini, spunta la Sur City Group: "Avviato dialogo diretto con la Bulding Company" - Nel giorno della prima e tanto attesa conferenza stampa della Building Company, società che ha acquisito il Rimini alcune settimane fa senza però risolvere in alcun modo la difficile situazione ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rimini Spunta Rifugio Incantato