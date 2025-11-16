A Rimini spunta un rifugio incantato Questo è il mio bar a tema fantasy | qui si entra in un universo parallelo
Si chiama Animondix e già dal nome è possibile intuire che non punta a essere un bar qualsiasi. Come spiega a RiminiToday Emily Donadei, titolare insieme al fratello Francesco del locale inaugurato lo scorso 3 novembre in zona Cantinette, la sua attività ha un'identità ben precisa. Un'identità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Valore aggiunto 2024 I dati del territorio diffusi dall’Osservatorio economico. Romagna: 25,4 miliardi di euro (+1,7% rispetto al 2023) Forlì-Cesena: 14,2 miliardi (+1,4%) Rimini: 11,3 miliardi (+2,0%) La crescita è superiore al dato regionale (+0,9%) ma infe - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, frenata nella trattativa per la cessione del club: spunta Di Matteo - com l’incontro tenutosi ieri a pranzo non ha prodotto passi avanti significativi: la Building Company, ... Si legge su tuttomercatoweb.com
Rimini, spunta la Sur City Group: "Avviato dialogo diretto con la Bulding Company" - Nel giorno della prima e tanto attesa conferenza stampa della Building Company, società che ha acquisito il Rimini alcune settimane fa senza però risolvere in alcun modo la difficile situazione ... Segnala tuttomercatoweb.com