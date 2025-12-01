Francesco Monaco presenta il 9 dicembre La libreria degli attimi sospesi alla Libreria Raffaello
La Libreria Raffaello ospita Francesco Monaco per la presentazione del suo nuovo romanzo: un racconto dove l’isola d’Ischia diventa porta d’accesso al meraviglioso, tra magia del reale e dolci indizi di memoria. La Libreria Raffaello – Books & Coffee, nel cuore del quartiere Vomero, ospiterà martedì 9 dicembre 2025 alle ore 18.00 la presentazione del . 🔗 Leggi su 2anews.it
