Il Mattino | Napoli dopo Giovane caccia al secondo esterno | Maldini in cima alla lista

Con l’operazione Giovane prossima alla conclusione, il Napoli si prepara alla fase finale del mercato. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare il settore esterno, con Maldini in cima alla lista dei possibili rinforzi. La fine della sessione di mercato si avvicina, e le decisioni definitive saranno prese nelle prossime ore.

Con l'operazione Giovane ormai in dirittura d'arrivo, il Napoli entra nella fase calda dell'ultima settimana di mercato. L'accordo con l'Hellas Verona è totale, così come quello con il calciatore per l'ingaggio che lo legherà agli azzurri fino al 2030. Ora, però, la priorità si sposta su un secondo esterno offensivo da consegnare ad Antonio Conte, chiamato a colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, partito giovedì in direzione Galatasaray. Come scrive Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, la rosa dei nomi è ampia, ma la scelta dovrà essere ponderata sotto diversi aspetti.

