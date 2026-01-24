Dopo Giovane caccia all’esterno | Maldini in pole

Il mercato del Napoli si avvicina alle fasi finali, con l’attenzione rivolta all’operazione Santana do Nascimento ormai conclusa. La squadra si concentra ora sull’ultimo intervento per rafforzare l’attacco, con Maldini in prima fila come possibile nuovo innesto. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è completare il reparto offensivo prima della chiusura della sessione di mercato.

Con l'operazione Giovane Santana do Nascimento ormai definita, il Napoli prepara l'ultimo assalto di mercato per completare l'attacco. L'obiettivo è chiaro: consegnare ad Antonio Conte un altro esterno offensivo prima della chiusura della sessione invernale. Secondo Il Mattino, in cima alla lista azzurra c'è Daniel Maldini. Il profilo dell'attaccante dell'Atalanta convince per caratteristiche tecniche e sostenibilità economica: un'operazione che non graverebbe in modo significativo sul bilancio e che potrebbe garantire a Conte una soluzione immediatamente utilizzabile. Sempre guardando a Bergamo, però, il vero sogno resterebbe Ademola Lookman.

