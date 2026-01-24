Il Napoli si appresta a concludere l’operazione Giovane, entrando nella fase finale della sessione di mercato. Con questa trattativa in fase avanzata, la squadra si concentra anche sulla ricerca di un secondo esterno, con Maldini che emerge come principale candidato. La settimana conclusiva rappresenta un momento chiave per definire le ultime scelte e rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

"> Con l’operazione Giovane ormai in dirittura d’arrivo, il Napoli entra nella fase calda dell’ultima settimana di mercato. L’accordo con l’Hellas Verona è totale, così come quello con il calciatore per l’ingaggio che lo legherà agli azzurri fino al 2030. Ora, però, la priorità si sposta su un secondo esterno offensivo da consegnare ad Antonio Conte, chiamato a colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, partito giovedì in direzione Galatasaray. Come scrive Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, la rosa dei nomi è ampia, ma la scelta dovrà essere ponderata sotto diversi aspetti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, dopo Giovane caccia al secondo esterno: Maldini in cima alla lista”

Dopo Giovane caccia all’esterno: Maldini in poleIl mercato del Napoli si avvicina alle fasi finali, con l’attenzione rivolta all’operazione Santana do Nascimento ormai conclusa.

Leggi anche: Calcio Napoli, caccia a un centrocampista: Mainoo in cima alla lista, piace anche Pellegrini

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Napoli e la Champions, il dovere di credere; Copenaghen-Napoli 1-1, la reazione dei tifosi dopo il deludente pareggio in Champions League; Napoli-Parma 0-0, il commento dei tifosi azzurri; Napoli-Sassuolo 1-0, emergenza infortuni: ora i rinforzi.

Il Mattino – Napoli, Lukaku scalpita per il rientro: vuole dare una mano alla squadraUn ritorno fondamentale. Romelu Lukaku è pronto a riprendersi il Napoli. Dopo il bruttissimo infortunio alla gamba subito ad agosto, l'attaccante belga ormai scalpita per scendere di nuovo in campo. D ... mondonapoli.it

Il Mattino: Napoli, dopo i flop dell’estate è caccia alla puntaIl futuro di Lorenzo Lucca torna al centro del mercato del Napoli. Nelle scorse ore l’attaccante ha avuto un nuovo confronto con il suo procuratore: la posizione del club è chiara, serve rinnovare il ... napolipiu.com

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli starebbe ancora seguendo la situazione di #Lookman. - facebook.com facebook