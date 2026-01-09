Il Chelsea punta al trasferimento di Jude Bellingham per sostituire Cole Palmer
Il Chelsea valuta il trasferimento di Jude Bellingham come possibile sostituto di Cole Palmer. Di seguito, vi presentiamo una sintesi dell’articolo pubblicato da un sito inglese, tradotta fedelmente per facilitarne la comprensione anche a chi ha meno dimestichezza con l’inglese.
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, il Chelsea potrebbe lanciare una mossa di trasferimento a sorpresa per il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham in sostituzione di Cole Palmer. Il nazionale inglese sta emergendo come un obiettivo ambizioso per i Blues tra alcuni timori che il loro ex allenatore Enzo Maresca possa provare a ingaggiare Palmer se sostituisce Pep Guardiola come allenatore del Manchester City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
