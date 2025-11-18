Centri in Albania così Meloni spende per i migranti prezzi da hotel di lusso

Giorgia Meloni l’aveva presentata così: «Una grande svolta nella gestione dei flussi migratori ». Frase solenne, piena di gravità istituzionale. Una rivoluzione, addirittura. Ma, come ci ha abituato Palazzo Chigi, i numeri si piegano, si stirano, si moltiplicano, scompaiono e ricompaiono. Quando non bastano, si inventano. Quella dei due centri per migranti in Albania, a Shengjin e Gjader, è una storia che parte con delle promesse, poi prosegue con fanfaronate, cemento vuoto e soldi bruciati. Soldi nostri, ovviamente. LEGGI ANCHE Gli attacchi di Schlein e Conte a Meloni sui centri per migranti in Albania La narrazione (che non torna) dei 36 mila migranti all’anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

