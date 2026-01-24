Migranti in Albania Meloni rinnova lo spreco | nuovo accordo col resort 5 stelle per gli agenti Ecco quanto costa

Il governo italiano ha rinnovato un accordo con un resort 5 stelle in Albania per l’alloggio delle forze dell’ordine coinvolte nella gestione dei centri migranti. La decisione, al centro di discussioni pubbliche, comporta costi elevati che sollevano dubbi sull’efficienza delle risorse pubbliche destinate a questa attività.

Missione Albania, avanti tutta senza badare a spese. È stato rinnovato l’accordo con il resort 5 stelle per l’alloggio delle forze dell’ordine impegnate nella gestione dei centri per migranti. Come ribadito più volte dalla premier Giorgia Meloni, anche durante il recente vertice intergovernativo tra Italia e Germania, per la gestione del dossier migranti l’Italia intende continuare a puntare su “soluzioni innovative” come il Protocollo sottoscritto tra Roma e Tirana il 06 novembre 2023. Questo nonostante finora l’operazione non abbia dato i frutti sperati dal governo, le persone da espellere debbano comunque tornare in Italia per il rimpatrio e i cpr in territorio italiano abbiano costi inferiori e rimangano strutturalmente sottoutilizzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cpr Albania, rinnovato l'accordo con Rafaelo Resort: hotel a 5 stelle per la poliziaCpr Albania ha confermato il rinnovo dell'accordo con Rafaelo Resort, un hotel a cinque stelle, per l'alloggio delle forze dell'ordine coinvolte nelle attività di gestione dei centri di permanenza.

