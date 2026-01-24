Il Como ottiene una vittoria convincente contro il Torino, con un punteggio di 6-0, dopo aver battuto la Lazio 3-0 all’andata. La squadra di Fabregas si conferma al quinto posto in classifica, in attesa del risultato di Juventus-Napoli. Un momento positivo per il club, che continua a dimostrare solidità e crescita nel corso della stagione.

Il Como passeggia contro il Torino; la squadra di Fabregas vince 6-0 dopo aver rifilato un 3-0 lunedì alla Lazio. Nove reti segnate in due match, zero gol subiti. Resta la seconda difesa meno battuta della Serie A, dietro solo alla Roma, e a pari merito con il Milan. I lariani ora sono quinti a 40 punti, a +1 sulla Juventus e a -2 dalla Roma (che devono ancora giocare). Sognare la Champions non è poi così impossibile. Anche se Nico Paz non ha brillato, ci hanno pensato i suoi compagni di squadra. Doppietta di Douvikas, 8 gol in A per il centravanti quest’anno; gol di Baturina, Kuhn, Caqueret e un rigore segnato da Da Cunha. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Como ne fa 6 al Torino, undici tra andata e ritorno: la squadra di Fabregas è quinta, in attesa di Juve-Napoli

Leggi anche: Napoli-Como depurata dalle ideologie (la squadra di Fabregas come non ne avete mai letto)

Leggi anche: Torino Como 1-5: umiliazione granata, la squadra di Fabregas sorpassa la Juventus. Spalletti ora è settimo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il Milan soffre a Como ma ne fa 3 e non lascia scappare l’Inter. Doppietta di Rabiot e super Maignan; Torino annientato al Sinigaglia: il Como ne fa sei e vola al quinto posto!; Como-Milan LIVE; Il Como 1907 firma la scarpa da collezione Semm Cumasc.

Scuole senza riscaldamenti, il Comune fa il punto sugli interventi: Risolte quasi tutte le criticitàRestano tre istituti privi di impianti perché ospitati in edifici di particolare pregio storico-artistico. L'assessore Tamajo: L'amministrazione ha già avviato gli iter autorizzativi necessari; mentr ... palermotoday.it

Bologna, sul parcheggio della Zucca il Comune fa dietrofront: «Opera non necessaria, sarebbe un doppione»La realizzazione del parcheggio, spiega l’assessore alla Mobilità Campaniello, «avrebbe rappresentato una duplicazione, senza un reale incremento dell’efficacia dello scambio modale né un migliorament ... corrieredibologna.corriere.it

Il Como ne fa 6 al Torino, undici tra andata e ritorno: la squadra di Fabregas è quinta, in attesa di Juve-Napoli Finisce 6-0. I lariani vanno a più uno sulla Juventus e a -2 dal quarto posto occupato dalla Roma. Restano la seconda difesa meno battuta della Seri - facebook.com facebook

Como blow Torino away to record their biggest-ever #SerieA win! #ComoTorino x.com