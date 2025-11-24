Torino Como 1-5 | umiliazione granata la squadra di Fabregas sorpassa la Juventus Spalletti ora è settimo

in classifica. Il Torino subisce una sconfitta pesantissima in casa, venendo umiliato da un Como inarrestabile che ha conquistato una vittoria schiacciante con il risultato finale di 5-1. Questo trionfo segna il decimo risultato utile consecutivo per la squadra di Cesc Fabregas, che continua la sua sorprendente marcia e scavalca la Juventus in classifica. La valanga di gol: Addai mattatore, Vlasic non basta. Nonostante il Torino fosse riuscito a chiudere il primo tempo in parità (1-1) grazie al rigore trasformato da Vlasic, la ripresa si è trasformata in un vero e proprio incubo per i granata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Como 1-5: umiliazione granata, la squadra di Fabregas sorpassa la Juventus. Spalletti ora è settimo

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A, Torino-Como 1-5: goleada dei lariani, al sesto posto in zona Conference Olimpico Grande Torino Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-int - facebook.com Vai su Facebook

Jayden Addai’s brace earned Como a comprehensive 5-1 triumph over Torino at Stadio Olimpico di Torino #SSFootball Vai su X

Torino-Como 1-5: video, gol e highlights - La squadra di Fabregas non molla il treno Europa e con un'altra grande prestazione demolisce la resistenza del Torino battuto 5- Da sport.sky.it

Torino umiliato, l'ironia dei tifosi granata: "Olé" al giro-palla del Como sull'1-5 - 5 Una sconfitta pesante quella subita dal Torino di Marco Baroni, in casa contro il Como: la squadra di Fabregas ha preso. Scrive tuttomercatoweb.com

Como, manita al Toro: i lariani vincono per 5-1 e volano in zona Europa - La squadra di Fabregas scavalca la Juve in classifica e si piazza al sesto posto: Addai firma una doppietta, Ramon, Nico Paz e Baturina chiudono il conto ... Da corrieredellosport.it