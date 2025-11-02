La partita della teoria, la partita dell’ideologia e la partita vera. La partita tra Napoli e Como, per il modo in cui si è svolta e per il risultato finale, ha generato tutto un codazzo di analisi e commenti. In tanti hanno lodato l’atteggiamento e il gioco della squadra di Fàbregas, sventolandoli come un puro manifesto ideologico. Allo stesso tempo, la scarsa pericolosità – per non dire l’inconcludenza – dei giocatori di Conte ha alimentato la sensazione di distanza teorica e quindi pratica rispetto al Como, come se la partita del Maradona fosse stata uno scontro tra belli e brutti, tra il bene e il male. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Como depurata dalle ideologie (la squadra di Fabregas come non ne avete mai letto)