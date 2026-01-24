Il castello rinascerà Restauro da 2 milioni | Risultato straordinario

Il castello di Montescudaio sta per essere restaurato grazie a un investimento di 2 milioni di euro. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale del sito, garantendo una riqualificazione accurata e sostenibile. Con questo intervento, si intende preservare l’identità del luogo e promuovere il rilancio turistico della zona, offrendo un risultato di qualità e duraturo nel tempo.

MONTESCUDAIO Sul piatto un finanziamento di 2 milioni di euro per la rinascita del castello di Montescudaio. La buona notizia è arrivata dal Ministero della cultura che darà un importante contributo per la rinascita del simbolo identitario del borgo e straordinario punto panoramico affacciato sulla Val di Cecina. Il castello sarà oggetto di un articolato progetto di messa in sicurezza, restauro e riqualificazione. Un sostegno concreto che consente oggi di intervenire su una piccola ma preziosa realtà della Toscana, riconoscendo il valore strategico del patrimonio diffuso e dei piccoli Comuni quali custodi autentici della storia, della memoria e dell'identità dei territori.

