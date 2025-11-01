Nuovo volto per il teatro Diego Fabbri ecco come rinascerà la facciata | via libera al restauro

Forlitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo volto, più moderno ed elegante. Con elementi identitari di grande impatto visivo e un percorso dedicato per l’ingresso di persone con disabilità. Si presenta così l’anteprima grafica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Servizio Edifici Pubblici del Comune di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

