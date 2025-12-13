Il castello ritrova gli affreschi Restauro con la realtà virtuale

Il castello di Melegnano torna a splendere grazie a un innovativo progetto di restauro che utilizza la realtà virtuale. Gli affreschi, precedentemente nascosti o deteriorati, vengono now valorizzati attraverso tecnologie all’avanguardia, offrendo una nuova prospettiva sulla loro bellezza e storia. Un esempio di come l’arte e la tecnologia possano collaborare per preservare il patrimonio culturale.

Gli affreschi del castello di Melegnano virtualmente restaurati e valorizzati con le nuove tecnologie. A partire dal 7 marzo 2026 il pubblico potrà accedere per la prima volta alla Sala degli Emblemi dell’antico fortino, ammirandone gli affreschi cinquecenteschi, che dal vivo sono purtroppo molto ammalorati, attraverso un visore che permetterà di riportarli ai fasti di un tempo. Così, sulle pareti della stanza prenderanno vita le allegorie che Papa Pio IV diede indicazione di disegnare: concordia, giustizia, prudenza e altre virtù si offriranno allo sguardo dei visitatori in un suggestivo percorso di scoperta degli ambienti e delle bellezze del maniero, il cui nucleo primigenio risale al 1243. Ilgiorno.it

