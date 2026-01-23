Carolyn Smith ha recentemente affrontato nuovamente una forma di malattia, scoperta grazie al suo cane. La ballerina e coreografa continua a trovare nel ballo una fonte di forza e resistenza. Nonostante le sfide, Carolyn mantiene il suo impegno, condividendo il suo percorso di lotta e speranza con il pubblico, ispirando con la sua determinazione e il suo coraggio.

Carolyn Smith non ha mai smesso di lottare. Per sé e per gli altri. Qualche mese fa chiese la parola a Milly Carlucci, per dire: «Ho dovuto cominciare di nuovo il mio percorso oncologico e voglio lanciare un messaggio a tutti: dovete fare prevenzione. È importantissimo». La malattia La giudice di Ballando con le stelle combatte dal 2015 contro "l’intruso", come lo chiama sempre con un sorriso sulle labbra. Perché il sorriso non bisogna mai perderlo. «La malattia è tornata per la terza volta, ma se sono viva è grazie ai progressi della scienza e all’impegno dei ricercatori — ricorda la coreografa al Corriere della Sera, pronta a sostenere la campagna AIRC in 3. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Carolyn Smith: «La malattia è tornata per la terza volta, l'ho scoperto grazie al mio cane. Il ballo mi aiuta a combatterla»

