I tabagisti di Giuseppi rappresentano un esempio di come le norme sul divieto di fumo vengano spesso ignorate o trascurate. Questa situazione evidenzia le difficoltà nell’applicare le regole e nell’incoraggiare comportamenti più responsabili. Analizzare questa dinamica aiuta a comprendere meglio le sfide legate alla tutela della salute pubblica e alla gestione delle norme sul fumo in spazi condivisi.

Winston Churchill la mise così: “Se due persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, gli fai la multa; se venti persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, chiedi loro di spostarsi; se duecento persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, togli il cartello”.  E a quel punto, partita chiusa.  Che sembra normale. Anche se vorrà dire che i già infinitamente disgraziati elettori del Pd si beccheranno pure l’enfisema per il fumo passivo dei tabagisti di Giuseppi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

