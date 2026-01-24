I tabagisti di Giuseppi
I tabagisti di Giuseppi rappresentano un esempio di come le norme sul divieto di fumo vengano spesso ignorate o trascurate. Questa situazione evidenzia le difficoltà nell’applicare le regole e nell’incoraggiare comportamenti più responsabili. Analizzare questa dinamica aiuta a comprendere meglio le sfide legate alla tutela della salute pubblica e alla gestione delle norme sul fumo in spazi condivisi.
Winston Churchill la mise così: “Se due persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, gli fai la multa; se venti persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, chiedi loro di spostarsi; se duecento persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, togli il cartello”. E a quel punto, partita chiusa. Che sembra normale. Anche se vorrà dire che i già infinitamente disgraziati elettori del Pd si beccheranno pure l’enfisema per il fumo passivo dei tabagisti di Giuseppi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: "Giuseppi", l'amico di Donald ora non sa che pesci prendere
Groenlandia, Gasparri asfalta Conte: "Giuseppi confonde sua storia con quella altrui"In un contesto internazionale complesso, il governo italiano si impegna a promuovere soluzioni condivise riguardo alla questione Groenlandia, sottolineando l'importanza della coesione NATO.
Hotel Santa Marta Suites, Milan, Italy | Holidays In Italy
Smettere di fumare, i centri antifumo per i tabagistiSono trenta in Piemonte i centri antifumo dell'Asl rivolti ai tabagisti che vogliono smettere di fumare ma da soli non ce la fanno. Si trovano in tutte le province piemontesi e offrono trattamenti ... rainews.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.