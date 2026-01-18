Groenlandia Gasparri asfalta Conte | Giuseppi confonde sua storia con quella altrui

In un contesto internazionale complesso, il governo italiano si impegna a promuovere soluzioni condivise riguardo alla questione Groenlandia, sottolineando l'importanza della coesione NATO. Gasparri ha criticato le dichiarazioni di Conte, evidenziando come spesso si confonda la propria storia con quella di altri. L’Italia, con il supporto di Meloni e Tajani, mira a mantenere un atteggiamento responsabile e dialogante nella gestione di questa delicata situazione.

"Il governo italiano con il forte impegno del presidente Meloni e del ministro degli Esteri Tajani sta sollecitando soluzioni realistiche e concordate per la vicenda Groenlandia, per far prevalere la Coesione della NATO. 'Giuseppi' Conte dice stupidaggini confondendo la sua storia con quella altrui. Trump già presidente USA, ringraziò l'allora presidente del consiglio Conte chiamandolo 'Giuseppi', dopo che il prono grillino aveva dato una stupefacente prova di servilismo agli USA, trasformando le nostre istituzioni in lustrascarpe degli americani. Conte 'sciuscià' farebbe meglio a tacere. Noi gli ricorderemo le sue penose e servili prestazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

