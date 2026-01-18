Groenlandia Gasparri asfalta Conte | Giuseppi confonde sua storia con quella altrui

In un contesto internazionale complesso, il governo italiano si impegna a promuovere soluzioni condivise riguardo alla questione Groenlandia, sottolineando l'importanza della coesione NATO. Gasparri ha criticato le dichiarazioni di Conte, evidenziando come spesso si confonda la propria storia con quella di altri. L’Italia, con il supporto di Meloni e Tajani, mira a mantenere un atteggiamento responsabile e dialogante nella gestione di questa delicata situazione.

