Fora «Giuseppi» Conte, l'amico di Donald Trump, protesterà davanti all'ambasciata statunitense per l'operazione antinarcos che ha abbattuto il regime di Nicolas Maduro? Per i pentastellati è una «brutta gatta da pelare», come dicono alcuni ex protagonisti del mondo grillino che ricordano i legami con gli eredi di Hugo Chavez. L'attacco a stelle e strisce pone fine a decenni di una disastrosa gestione statale «de sinistra», in una nazione che ha tutte le risorse, a cominciare da quelle petrolifere, per offrire con una democrazia liberale un'alta qualità della vita alla popolazione. Ma riavvolgiamo il nastro: Chavez, oltre ad avere affossato la nazione con folli progetti di economia sovietica capaci di condurre alla povertà un intero popolo, aveva condotto la sua «rivoluzione» anche contro la chiesa cattolica, mentre lui aveva come figura del «salvatore» quella di Simón Bolívar. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Giuseppi", l'amico di Donald ora non sa che pesci prendere

Leggi anche: Il Grande Fratello ormai non sa più che pesci prendere: si parla di chiusura anticipata, ecco quando finisce

Leggi anche: "Sai che pesci prendere?" Incontro pubblico dedicato al consumo consapevole dei prodotti ittici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Giuseppi l’americano», la lunga amicizia tra Donald Trump e Conte - «Giuseppe, visto che avete questo rapporto così stretto, parlaci tu con Trump perché io ho delle difficoltà». roma.corriere.it

L'amico di Donald. C'è un deputato meloniano che fa campagna per Trump (e seguirà con lui i risultati dello spoglio) - Si definisce “amico personale” di Donald Trump ed è volato nelle scorse ore negli Usa per essere vicino al candidato alla presidenza degli Stati Uniti nelle ultime ore prima dello spoglio delle schede ... huffingtonpost.it

Un pensiero per il mio grande fraterno Amico Giuseppe (da quando eravamo ragazzini). Non ho voglia di aggiungere altro. In certi momenti le parole non servono a niente. #CransMontana - facebook.com facebook